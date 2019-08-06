Pininfarina будет выпускать машинки на батарейках

В ближайшие несколько лет компания Automobili Pininfarina намерена выпустить два электромобиля – седан и кроссовер

Как заявил генеральный директор марки Майкл Першке в интервью Automotive News Europe, Pininfarina в течение следующих трех лет запустит в производство два электромобиля. Сообщается, что электрокары укомплектуют аккумуляторами емкостью 100-125 киловатт-часов, а запас хода составит около 600 километров.

Каких-либо других подробностей об автомобиле на данный момент нет. Правда, многие эксперты полагают, что, скорее всего, для работы над проектами Pininfarina объединится с другим крупным автопроизводителем, который поможет итальянцам с разработкой платформы для будущих электромобилей.