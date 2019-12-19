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19 дек 2019

Пьяные водители получат Оскара

Пьяные водители получат Оскара

Каждый регион нашей страны по-своему борется с пьянством на дорогах. Одни делают это жестко, другие – максимально креативно

В Томской области придумали новое наказание для пьяных водителей: их предложили показывать по телевизору. Такую идею высказал заместитель губернатора Томской области Игорь Шатурный. «У нас в регионе ГИБДД проводит акцию «Нетрезвый водитель», я предлагаю делать это вместе с телекамерами, чтобы потом показывать этих «героев» и их состояние в сюжетах по телевидению. И когда они протрезвеют, чтобы увидели, как все это выглядят, и понимали, к чему такое серьезное нарушение может привести», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Предполагается, что такая мера окажет дополнительное воздействие на уже протрезвевших автомобилистов. Напомним, что сейчас за вождение в пьяном виде предусмотрена ответственность в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 000 рублей. За повторное нарушение можно получить лишение уже на три года, штраф до 300 000 рублей и даже реальный срок — до двух лет тюрьмы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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