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9 июн 2021

Пьяных водителей накажут строже

Пьяных водителей накажут строже

Водителям будут грозить штраф до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

На данный момент наказание за вождение в нетрезвом виде варьируется в следующих границах – либо штраф в размере трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.  Водителей рецидивистов отныне будут наказывать строже - 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком  до трёх лет. Кроме того, им будет нельзя занимать определённые должности в течение шести лет. 

По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, наказание ужесточается с целью не допустить за руль тех водителей, которые уже допускали аналогичные нарушения. Кроме того мера, безусловно, призвана уменьшить число жертв «пьяных ДТП».

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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