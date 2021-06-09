Пьяных водителей накажут строже

Водителям будут грозить штраф до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

На данный момент наказание за вождение в нетрезвом виде варьируется в следующих границах – либо штраф в размере трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет. Водителей рецидивистов отныне будут наказывать строже - 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трёх лет. Кроме того, им будет нельзя занимать определённые должности в течение шести лет.

По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, наказание ужесточается с целью не допустить за руль тех водителей, которые уже допускали аналогичные нарушения. Кроме того мера, безусловно, призвана уменьшить число жертв «пьяных ДТП».