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5 мар 2021

Пьяных водителей не будут отправлять на принудительное лечение

Пьяных водителей не будут отправлять на принудительное лечение

 Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности отвергла законопроект о принудительном лечении пьяных водителей.

Да, такое вполне могло бы войти в обиход. Депутаты, которые разрабатывали данный закон, предполагали, что водителей, которых задержали за рулем не в трезвом виде, или тех, кто отказался проходить медицинское освидетельствование, сразу же отправляли на лечение и кодирование от алкоголизма.

Но в итоге закон не прошел. Причина имеет под собой формальное обоснование – административное правонарушение, а езда в нетрезвом виде пока считается именно таковым (если, конечно, не произошло никаких ДТП) не предусматривают медицинских вмешательств, если на то не согласен сам гражданин.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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