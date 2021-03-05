Пьяных водителей не будут отправлять на принудительное лечение

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности отвергла законопроект о принудительном лечении пьяных водителей.

Да, такое вполне могло бы войти в обиход. Депутаты, которые разрабатывали данный закон, предполагали, что водителей, которых задержали за рулем не в трезвом виде, или тех, кто отказался проходить медицинское освидетельствование, сразу же отправляли на лечение и кодирование от алкоголизма.

Но в итоге закон не прошел. Причина имеет под собой формальное обоснование – административное правонарушение, а езда в нетрезвом виде пока считается именно таковым (если, конечно, не произошло никаких ДТП) не предусматривают медицинских вмешательств, если на то не согласен сам гражданин.