Планы Японии по ограничению экспорта в Россию пока не подтверждены

Правительство Японии пока не подтвердило планы на запрет экспорта в Россию новых и подержанных автомобилей, объем двигателей которых превышает 1,9 литров

По сообщению Генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, правительство еще не конкретизировало содержание дополнительных санкций в отношении России. Последний пакет ограничений Япония ввела в мае этого года.

Напомним, что в рамках 11 пакета санкций Европейский союз наложил запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литров, а также электромобилей и гибридов. Ранее японское издание Yomiuri сообщило о намерениях Японии принять аналогичные меры.