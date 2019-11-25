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25 ноя 2019

Платную трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока

Платную трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока

Новая скоростная автомобильная дорога Москва — Казань в перспективе может быть продлена до Владивостока

«Мы бы хотели, чтобы она (трасса Москва — Казань) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — приводит ТАСС слова главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

Известно, что строительство дороги Москва — Казань будет проходить в несколько этапов. Так, до конца 2024 г. работы будут завершены на участке от Москвы до Владимира и в обход Казани. Срединный участок планируется построить к 2027 году. Стоимость новой четырехполосной трассы оценивается в 550 млрд рублей.  Что касается стоимости проезда, то она составит около 2,5 тыс. рублей, аналогично ценам на М-11 Москва — Санкт-Петербург.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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