Побег обошёлся Карлосу Гону очень дорого

Судебные тяжбы, залог, побег на частном самолете с командой профессионалов - все это влетело Карлосу Гону в копеечку, настолько, что его состояние уменьшилось практический вдвое.

Состояние экс-главы Nissan Карлоса Гона сократилось на 40% с момента его ареста в Японии. В эту сумму входит потерянный из-за его побега из страны залог и расходы на переправку в Ливан. По словам Гона, он потратил $350 000 только на частный самолёт, на котором покинул Японию. На работу команды, обеспечившей его вызволение из Японии, также потребовалось свыше $15 млн, полгода планирования и около 25 человек, задействованных на разных этапах.

Если говорить в цифрах, то состояние бизнесмена сократилось с $120 млн, с которыми он впервые предстал перед токийским судом после ареста более года назад, до $70 млн. Общие потери составили $50 млн, из которых $14 млн пришлись на залог, который был утрачен по причине нарушения условий освобождения.