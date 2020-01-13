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13 янв 2020

Побег обошёлся Карлосу Гону очень дорого

Побег обошёлся Карлосу Гону очень дорого

Судебные  тяжбы, залог, побег на частном самолете с командой профессионалов - все это влетело Карлосу Гону в копеечку, настолько, что его состояние уменьшилось практический вдвое.

Состояние экс-главы Nissan Карлоса Гона сократилось на 40% с момента его ареста в Японии. В эту сумму входит потерянный из-за его побега из страны залог и расходы на переправку в Ливан. По словам Гона, он потратил $350 000 только на частный самолёт, на котором покинул Японию. На работу команды, обеспечившей его вызволение из Японии, также потребовалось свыше $15 млн, полгода планирования и около 25 человек, задействованных на разных этапах.

Если говорить в цифрах, то состояние бизнесмена сократилось с $120 млн, с которыми он впервые предстал перед токийским судом после ареста более года назад, до $70 млн. Общие потери составили $50 млн, из которых $14 млн пришлись на залог, который был утрачен по причине  нарушения условий освобождения.

При написании новости использовалась информация:
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