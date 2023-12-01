Почему паркоматы в некоторых городах России перестали работать?

Стало известно, что водители массово стали получать штрафы за неоплаченную парковку в связи с неисправной работой паркоматов. Такие случаи зафиксированы в Новосибирске, Тюмени, Калуге и Владивостоке

При попытке оплаты стоянки на экране паркомата выводится ошибка, после чего через некоторое время владельцу приходит штраф. На данный момент “письма счастья” получили уже несколько сотен человек. Отмечается, что данный сбой вызван отключением программного обеспечения, которое отвечало за прием оплаты парковочного места.

К примеру, данные паркоматы во Владивостоке начали появляться год назад и всего их насчитывается 37 штук. Все они были привезены из Франции. Каждое такое устройство обошлось правительству в 1 500 000 рублей. В других городах ситуация сложилась идентичная, при этом жалобы о неисправности паркоматов не поступали с момента их появления в 2016 году.

В связи с европейской санкционной политикой против России, французская компания перестала сотрудничать с городскими властями по обеспечению работы данных паркоматов. Местные власти предлагают перейти на другие варианты оплаты парковочного места, например, через приложение на смартфонах. Однако многие владельцы также столкнулись с подобной ошибкой в связи с перегрузкой сети.

Решить вопрос с работоспособностью всех паркоматов в стране можно только одним способом - перейти на полностью отечественные устройства. К слову, такие уже есть в Санкт-Петербурге, Перми и скоро появятся в Тюмени.