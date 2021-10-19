Подмосковье «обрастет» выделенными полосами

Губернатор региона официально заявил о появлении выделенных полос на подмосковных улицах. Внедрение будет происходить постепенно

"Есть еще один вызов к которому мы приступаем – это выделенные полосы. Общаясь с жителями, мы видим, что автобусы приходят с опозданием и его прибытие по расписанию возможно только, если есть движение. Если пробка, то тут хоть жди, хоть не жди, его здесь не будет" – цитируют чиновника РИА-Новости.

На первом этапе проекта в Подмосковье появятся четырнадцать полос. Располагаться они будут в следующих местах – Одинцово, Мытищи, Химки, Долгопрудный, Красногорск, Ленинский, Одинцово. Большинство выделеннок будут внедряться путем изменения дорожной разметки, то есть , фактически, у водителей отнимут одну из полос движения. Правда, некоторые полосы создадут путем расширения проезжих частей.