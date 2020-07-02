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2 июл 2020

Появились фото преемника классического Land Rover Defender

Появились фото преемника классического Land Rover Defender
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Ineos Automotive опубликовала финальный дизайн модели Grenadier. Эта новинка заполнит на рынке нишу, некогда занятую классическим Land Rover Defender

Проект Ineos Automotive инициирован Джимом Рэтклиффом, главой химического концерна Ineos и страстным поклонником классического Defender. После отправки LR Defender в отставку в 2016 году он предложил компании продолжить его выпуск на своих производственных мощностях, но получил отказ. Так Рэтклифф решил создать свой автомобиль, являющийся идеологическим преемником Land Rover.

Глядя на фото, невооруженным взглядом замечаешь, что создатели явно вдохновлялись легендарным «Дэфом» в 110-м кузове, однако, отдельные  штрихи вроде нового передка  должны  максимально нивелировать данное сходство. Технические подробности пока не сообщаются, хотя инженерная концепция Grenadier сформирована - рамная конструкция и неразрезные мосты вкупе с рядными шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами, которые предоставит компания BMW.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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