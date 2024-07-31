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31 июл 2024

Появились изображения интерьера российского электромобиля Атом

Появились изображения интерьера российского электромобиля Атом

Подробности об электромобиле Атом продолжают публиковаться в интернете. В этот раз «Кама» поделилась изображениями салона будущей новинки

Судя по рендерам, доступ в салон открывают две распашные двери без центральной стойки. Их открытие/закрытие также осуществляется с помощью нажатия кнопки. На передней панели никаких экранов нет. Единственный цифровой дисплей в автомобиле встроен в рулевое колесо. Оно достаточно крупное, поэтому сразу возникает вопрос удобства такого решения. Для водителя также есть проекционный дисплей. Управления остальными функциями происходит исключительно через приложение на смартфоне.

Оснащение будет включать USB-C порты для зарядки смартфонов, обогрев сидений и рулевого колеса, а также камеру для идентификации водителя и его состояния. Отделка выполнена из ткани и кожзама черного или белого цветов на выбор.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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