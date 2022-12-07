Polestar 2 станет мощнее – стоит просто обновить ПО

Компания Polestar рассказала о важном обновлении для кроссовера с индексом «2» в названии. Оно повышает мощность автомобиля. Вся особенность в том, что никаких технических манипуляций для этого делать не требуется – клиенту просто необходимо скачать новое программное обеспечение

Новый софт доступен только для двухмоторной версии электромобиля. Он добавляет 68 лошадиных сил и доводит общую мощность силовой установки до 476 «коней». Разгон до 96 км/ч (60 миль/ч) занимает 4,2 секунды. (до обновления автомобилю требовалось более пяти секунд). Механизм действия нового ПО не сообщается, но скорее всего речь идет о программной разблокировке потенциала, который был изначально заложен в силовую установку.

Надо сказать, что опция является платной и устанавливается на машину добровольно. Клиенту придется заплатить около тысячи долларов, чтобы стать мощнее и быстрее.