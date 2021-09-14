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14 сен 2021

Polestar 3: подробности

Polestar 3: подробности

Совсем скоро электрический суббренд шведской компании Volvo должен представить свою новинку полноразмерный кроссовер. Что нам известно о машине в данный момент?

Начнем с габаритов,  по размерам Polestar 3 будет сопоставим с Volvo XC90. Известно также, что у машины не будет семиместных версий, хотя габариты позволяют сделать и такую модификацию. Правда, глава компании объясняет отсутствие семиместных версий дизайном, дескать , у машины будет силуэт с ниспадающей крышей и третий ряд кресел здесь попросту неуместен.

Технические характеристики автомобиля не раскрываются, но Томас Ингенлат (глава Polestar) сообщает, что у кроссовера будет две версии - с одним или двумя двигателями «Мне кажется, это очень удачное решение. Двух¬моторная версия, да, обеспечивает больше мощности и лучшее ускорение, но далеко не всем покупателям нужна "выстрели¬вающая ракета". Как и не всем покупате¬лям нужен полный привод.»  - приводит слова топ-менеджера издание Car and Driver.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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