Polestar 3: подробности

Совсем скоро электрический суббренд шведской компании Volvo должен представить свою новинку полноразмерный кроссовер. Что нам известно о машине в данный момент?

Начнем с габаритов, по размерам Polestar 3 будет сопоставим с Volvo XC90. Известно также, что у машины не будет семиместных версий, хотя габариты позволяют сделать и такую модификацию. Правда, глава компании объясняет отсутствие семиместных версий дизайном, дескать , у машины будет силуэт с ниспадающей крышей и третий ряд кресел здесь попросту неуместен.

Технические характеристики автомобиля не раскрываются, но Томас Ингенлат (глава Polestar) сообщает, что у кроссовера будет две версии - с одним или двумя двигателями «Мне кажется, это очень удачное решение. Двух¬моторная версия, да, обеспечивает больше мощности и лучшее ускорение, но далеко не всем покупателям нужна "выстрели¬вающая ракета". Как и не всем покупате¬лям нужен полный привод.» - приводит слова топ-менеджера издание Car and Driver.