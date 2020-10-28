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28 окт 2020

Полицейские смогут вскрывать автомобили

Полицейские смогут вскрывать автомобили

Агентство РИА Новости сообщило, что в Госдуме поддержали проект о расширении полномочий полиции. Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять проект в первом чтении

Главная идея заключается в том, что полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения жизни или задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС и угрозе теракта. Хозяина автомобиля должны будут оповестить о случившемся в течение суток. Полиция должна гарантировать сохранность транспортного средства, отмечает агентство.

Правда, ранее тот же самый «Интерфакс» сообщал о том, что если полицейские действовали на законных основаниях, то они не будут нести ответственность за причиненный гражданам и организациям вред при вскрытии автомобиля.

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