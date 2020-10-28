Агентство РИА Новости сообщило, что в Госдуме поддержали проект о расширении полномочий полиции. Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять проект в первом чтении

Главная идея заключается в том, что полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения жизни или задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС и угрозе теракта. Хозяина автомобиля должны будут оповестить о случившемся в течение суток. Полиция должна гарантировать сохранность транспортного средства, отмечает агентство.

Правда, ранее тот же самый «Интерфакс» сообщал о том, что если полицейские действовали на законных основаниях, то они не будут нести ответственность за причиненный гражданам и организациям вред при вскрытии автомобиля.