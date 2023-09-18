Польша запретила въезд российским автомобилям

17 сентября правительство Польши запретило въезд на территорию государства автомобилям с российскими номерами

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что «никакой российский автомобиль в Польшу не въедет». Таким образом, учитывая ограничения, введенные 1 июня, запрет будет действовать на все автомобили, осуществляющие перевозки как в гражданских, так и в коммерческих целях.

Помимо Польши ограничения также ввели Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. В этих станах запрет на въезд российских автомобилей действует с 13 сентября. Отметим, что на данный момент Швеция пока остается единственной страной шенгенской зоны, границы которой не были закрыты для российских автомобилистов. Данные ограничения были введены в соответствии с постановлением Европейской комиссии и также включают запрет на провоз электроники, техники и драгоценностей.