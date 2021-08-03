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3 авг 2021

Порядок купле-продажи машин изменится осенью

Порядок купле-продажи машин изменится осенью

Минцифры разработало мобильное приложение «Госключ» для подписания всех бумаг при проведении сделки купли-продажи подержанного автомобиля

«В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись пользователь сможет менее, чем за три минуты» - цитирует сообщение министерства портал Autonews.

Разумеется, для работы с приложением у обоих участников сделки должны быть подтвержденные аккаунты на сервисе «Госуслуг. В качестве преимуществ проведения сделки через приложение Минцифры называет факт того, что все данные о сторонах сделки и самом автомобиле сразу видны участникам.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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