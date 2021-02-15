Porsche 356 возродят!

Шведский дизайнер Бо Золланд объявил о намерении построить современную версию купе Porsche 356. Поможет ему в этом намерении неуказанное польское кузовное ателье.

Нет никаких данных о том, на какой «тележке» будет базироваться проект. Мы имеем на данный момент только один дизайн, да и тот на рендерах. Впрочем, машина изображена достаточно детально – можно заметить, что автор решил слить воедино черты 911-й и 356-й модели. Возрожденная классика получится несколько больше своего аналога. Что касается кузовных панелей, то автомобиль получит новые бампера, остальное будет стилистически схоже с оригиналом. Материалы изготовления – углепластик и алюминий.

Что касается технических подробностей, то одна из них есть в нашем распоряжении. Это мотор, который будет позаимствован у современного 911.