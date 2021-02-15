Автомобильный портал Motorpage
15 фев 2021

Porsche 356 возродят!

Porsche 356 возродят!
Автор фото: фирма-производитель

Шведский дизайнер Бо Золланд объявил о намерении построить современную версию купе Porsche 356. Поможет ему в этом намерении неуказанное польское кузовное ателье.

Нет никаких данных о том, на какой «тележке» будет базироваться проект. Мы имеем на данный момент только один дизайн, да и тот на рендерах.  Впрочем, машина изображена достаточно детально – можно заметить, что автор решил слить воедино черты 911-й  и 356-й модели. Возрожденная классика получится несколько больше своего аналога. Что касается кузовных панелей, то автомобиль получит новые бампера, остальное будет стилистически схоже с оригиналом. Материалы изготовления – углепластик и алюминий.

Что касается технических подробностей, то одна из них есть в нашем распоряжении. Это мотор, который будет позаимствован у современного 911.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Владельцы Lada Xray поворачивают на сервис

15 февраля 2021

В Финляндии свиней пускают на топливо для машин

15 февраля 2021

Subaru создает суббренд

15 февраля 2021

Встал на парковке для инвалидов – заплатишь сполна

15 февраля 2021

Мексиканцы адаптировали Land Rover Discovery под себя

15 февраля 2021

Apple идет с идеей электромобиля в Nissan

15 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"
УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы
Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"
Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность»
Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"

Написано новостей:

2 7 6 8 3