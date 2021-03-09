Porsche поглотила хорватскую Rimac

Поглотила, но не полностью - а частично, купив еще двадцать пять процентов акций. Однако, контрольный пакет немцам не принадлежит, и хорваты продолжают сохранять самостоятельность.

Таким образом Porsche владеет уже 40 процентами хорватской компании. Причем в 2018 году начиналось все с каких-то жалких десяти процентов , а теперь немцы владеют практически половиной Rimac. Но хорваты уже поспешили всех успокоить - контрольного пакета у Porsche нет и фирма не будет влезать в управление Rimac.

Обе компании будут взаимодействовать над "новыми захватыва­ющими электрифи­цированными продуктами", как заявил лично основатель Rimac - Мате Римац. Поговаривают, что фирмы собираются представить свою новую разработку уже в этом году.