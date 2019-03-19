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19 мар 2019

Porsche Taycan, представлен официальный тизер

Porsche Taycan, представлен официальный тизер
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая компания опубликовала первые официальные фотографии своей новой модели Taycan и снабдила клиентов интересным сообщением с описанием состояния производства электрокаров и своих планов на будущее

Несмотря на то, что фотографии распространены вполне официальным образом, автомобиль, запечатленный на них, «завернут» в камуфляжную пленку, правда, в этот раз это сделано ради достижения некоторого художественного эффекта. Что касается сообщения, то в письме клиентам, которые оформили предзаказ на эту модель, сообщается, что работы по выпуску Taycan в Цуффенхаузене находятся на завершающей стадии. Также Porsche подтвердил в своем отчете за 2018 г., что кроссовер Taycan Cross Turismo запустят в производство через два года. Вторым семейством бренда, в котором появится электромобиль, станет кроссовер Macan.

На данный момент компания уже получила более 20 тысяч предзаказов на модель Taycan,и, на данный момент, рассматривается вопрос увеличения планируемого производства. Что касается премьеры, то она состоится в сентябре 2019 года. Напомним, что Taycan будет предложен с двумя батареями разной емкости. Суммарная отдача двигателей в топовой версии составит 600 л.с., спорткар сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

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