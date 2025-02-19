Правительство Франции настаивает на запрете продаж автомобилей с ДВС с 2040 года

Депутаты Национального собрания Франции отказались закрепить в законодательстве общеевропейский запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года, сохранив прежний срок — 2040 год

Голосование прошло с минимальным перевесом: 34 депутата, преимущественно из Rassemblement National, поддержали исключение этой нормы, тогда как 30 парламентариев из партий Renaissance, «Зелёные» и «Непокорённая Франция» выступили против.

Противники ускоренного перехода на электромобили аргументировали свою позицию тем, что высокая стоимость таких автомобилей делает их недоступными для малообеспеченных граждан. Также, по мнению ряда депутатов, европейская автомобильная промышленность пока не готова к столь радикальной трансформации.

Министр промышленности и энергетики Марк Ферраччи, напротив, поддержал переход на электромобили с 2035 года, отметив, что автопроизводители уже адаптируются к новым требованиям. По его словам, отрасль не просит пересмотра сроков, но требует большей гибкости, включая смягчение штрафов за несоблюдение норм по снижению выбросов углекислого газа, которые должны вступить в силу в 2025 году.

