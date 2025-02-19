Автомобильный портал Motorpage
19 фев 2025

Правительство Франции настаивает на запрете продаж автомобилей с ДВС с 2040 года

Правительство Франции настаивает на запрете продаж автомобилей с ДВС с 2040 года

Депутаты Национального собрания Франции отказались закрепить в законодательстве общеевропейский запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года, сохранив прежний срок — 2040 год

Голосование прошло с минимальным перевесом: 34 депутата, преимущественно из Rassemblement National, поддержали исключение этой нормы, тогда как 30 парламентариев из партий Renaissance, «Зелёные» и «Непокорённая Франция» выступили против.

Противники ускоренного перехода на электромобили аргументировали свою позицию тем, что высокая стоимость таких автомобилей делает их недоступными для малообеспеченных граждан. Также, по мнению ряда депутатов, европейская автомобильная промышленность пока не готова к столь радикальной трансформации.

Министр промышленности и энергетики Марк Ферраччи, напротив, поддержал переход на электромобили с 2035 года, отметив, что автопроизводители уже адаптируются к новым требованиям. По его словам, отрасль не просит пересмотра сроков, но требует большей гибкости, включая смягчение штрафов за несоблюдение норм по снижению выбросов углекислого газа, которые должны вступить в силу в 2025 году.
 

При написании новости использовалась информация:
Le Figaro

Комментарии к новости

Последние новости

...
Li i8

Li Xiang готовит к выходу новый электрический кроссовер

19 февраля 2025
Kaiyi X7

Марка Kaiyi готовит пополнение российского модельного ряда двумя новинками

19 февраля 2025

Будущий российский родстер от Bureau Seven показали на рендерах

19 февраля 2025

Audi планирует укрепить позиции в сегменте люксовых автомобилей

18 февраля 2025

Honda и Nissan отменили слияние из-за разногласий по гибридам

18 февраля 2025

Россияне стали лучше проходить экзамены на получение водительских удостоверений

18 февраля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Dongfeng DFSK 500 - dfsk 500 (2024) самый доступный кроссовер? Тест драйв
13 февраля 2025

Dongfeng DFSK 500
"Самый доступный кроссовер?"
Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов»
Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
Jetta VS7 - jetta vs7 (2022) вместо kodiaq?
Тест драйв
31 января 2025

Jetta VS7
"Вместо Kodiaq?"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 2 6