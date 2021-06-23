Правительство назвало компании, которые будут развивать электротранспорт.

"Зеленые" автомобили - эта часть автотранспортной промышленности, которая находится в зачаточном состоянии. Во всяком случае, это касается нашей с вами страны. Но на плечи каких компаний ляжет груз развития данной отрасли. Ответ есть!

Минэкономразвития представило план развития электрического транспорта в России до 2030 года. Согласно документам, к указанной дате общий объем производства достигнет 217 тысяч электромобилей. Теперь поговорим конкретнее.

Первой компанией, которая будет строить подобный транспорт, станет "Моторинвест". Уже к 2022 году он выпустит три тысячи единиц машин данного типа. К 2023 году это количество будет увеличено вдвое! В 2024 году в игру вступит и КАМАЗ, который в течение года выпустит пять тысяч машин. Еще одним производителем станет калининградский "Автотор", который также должен выпустить 5000 электромобилей в аналогичный временной период.