Правительство не намерено снижать нештрафуемый порог до 10 км/ч

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД не поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения максимальной скорости с 20 км/ч до 10 км/ч

По мнению спикера, снижение порога неминуемо приведет к правонарушениям с точки зрения коррупции. Эту точку зрения поддержала и официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что актуальный нештрафуемый порог в 20 км/ч “нормально работает”.

Также Ирина Волк сказала, что информация, появившаяся в СМИ о возможном снижении порога, является недостоверной, и ведомство выступает категорически против данной инициативы. При этом, в МВД предлагают увеличить разрешенную максимальную скорость на федеральных трассах.