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28 ноя 2024

Правительство пересмотрит законопроект о скидках на эвакуацию автомобилей

Правительство пересмотрит законопроект о скидках на эвакуацию автомобилей

Кабмин предложит переработать законопроект, предусматривающий 50% скидку при оплате эвакуации автомобилей

Напомним, что соответствующая инициатива была выдвинута в июле 2024 года вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым из фракции «Новые люди». Она предусматривает скидку в размере 50% на оплату эвакуации автомобиля в случае, если владелец позаботится об этом в течение 20 дней. Изменения должны были ввести в статью 27.13 КоАП.

В правительственном отзыве отмечено, что законопроект требует доработки. Предполагается пересмотреть механизм реализации предложенной скидки, учитывая финансовые и организационные аспекты. В Кабмине посчитали, что такая скидка может привести к сокращению бюджетных доходов, а также заметили несоответствие предлагаемых изменений с региональными законами.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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