Правительство планирует повышать долю электромобилей на рынке

Правительство РФ хочет увеличить долю электромобилей на российском рынке до 15 процентов. Почетную обязанность по выполнению данных задач будет возложена на некий консорциум.

В него будет входить КАМАЗ и еще несколько неназванных компаний, а со стороны властей будут введены следующие меры. Во-первых, будет ограничиваться импорт электромобилей ради расширения российского производства. Кроме того предполагается вводить ежегодный дополнительный рост утильсбора на электромобили с 2024 года. Чтобы его избежать, зарубежным автоконцернам придется налаживать локализацию

Во-вторых, серьезное внимание будет уделено инфраструктуре – расширению пула зарядных станций и увеличению популярности самих электрических машин. Здесь на помощь должны прийти льготы – бесплатные парковки, и отмена транспортного налога.