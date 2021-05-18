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18 май 2021

Правительство планирует повышать долю электромобилей на рынке

Правительство планирует повышать долю электромобилей на рынке

Правительство РФ хочет увеличить долю электромобилей на российском рынке до 15 процентов.  Почетную обязанность по выполнению данных задач будет возложена на некий консорциум.

В него будет входить КАМАЗ и еще несколько неназванных компаний, а со стороны властей будут введены следующие меры.  Во-первых, будет ограничиваться импорт электромобилей ради расширения российского производства. Кроме того предполагается вводить ежегодный дополнительный рост утильсбора на электромобили с 2024 года. Чтобы его избежать, зарубежным автоконцернам придется налаживать локализацию

Во-вторых,  серьезное внимание будет уделено инфраструктуре – расширению пула зарядных станций и увеличению популярности самих электрических машин. Здесь на помощь должны прийти  льготы – бесплатные парковки, и отмена транспортного налога.

При написании новости использовалась информация:
drom

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