Автомобильный портал Motorpage
30 июн 2023

Правительство решило не отменять тонировку

Правительство решило не отменять тонировку

Правительство не поддержало законопроект фракции ЛДПР об отмене нормы, запрещающей тонировку передних стекол автомобилей

«Законопроектом по сути предлагается допустить управление транспортным средством с нарушением технического регламента Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”, согласно которому светопропускание не только ветрового стекла, но и иных стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%» - приводят СМИ официальное заявление кабинета министров.

В ЛДПР уже заявили о том, что будут добиваться пересмотра законопроекта. Правда, сколько времени уйдет на его доработку – неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

Yamaha отказывается от производства снегоходов

30 июня 2023

Китайцы разработали «аммиаковый» двигатель

30 июня 2023
Гернот Дёлльнер

В Audi меняется руководство

30 июня 2023

Флагманский электрокар Porsche – известны подробности

30 июня 2023

В США открылась самая АЗС-рекордсмен

30 июня 2023
Infiniti QX80 (2022)

Infiniti готовится к выпуску четырех новинок

30 июня 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS35 Plus - changan cs35 plus (2019) «золотая середина» Тест драйв
28 июня 2023

Changan CS35 Plus
"«Золотая середина»"
Kaiyi E5 - kaiyi e5 (2023) от перемены букв многое меняется
Тест драйв
23 июня 2023

Kaiyi E5
"От перемены букв многое меняется"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «белый и пушистый? или злой и когтистытй?»
Тест драйв
19 июня 2023

Changan CS55 Plus
"«Белый и пушистый? Или злой и когтистытй?»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 2 7 9