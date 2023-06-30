Правительство решило не отменять тонировку

Правительство не поддержало законопроект фракции ЛДПР об отмене нормы, запрещающей тонировку передних стекол автомобилей

«Законопроектом по сути предлагается допустить управление транспортным средством с нарушением технического регламента Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”, согласно которому светопропускание не только ветрового стекла, но и иных стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%» - приводят СМИ официальное заявление кабинета министров.

В ЛДПР уже заявили о том, что будут добиваться пересмотра законопроекта. Правда, сколько времени уйдет на его доработку – неизвестно.