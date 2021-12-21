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21 дек 2021

Правительство России хочет сдержать дилерские наценки

Правительство России хочет сдержать дилерские наценки

Минпромторг выступил с инициативой ограничения дилерских наценок на автомобили - не более десяти процентов

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%» - цитирует ТАСС источник в министерстве.

Отметим, что чиновники видят, как дилеры в данный момент продают автомобили с неоправданно высокими наценками. Механизм сдерживания позволит урегулировать ситуацию, сделав ее благоприятной, как и для покупателя, так и для дилера. Между тем, в РОАД пока никак не комментируют данную инициативу. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России в ноябре было продано 125 466 новых автомобилей, что на двадцать процентов меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Рынок демонстрирует падение пятый месяц подряд.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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