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14 апр 2021

Правительство собирается сократить время поездок между городами

Правительство собирается сократить время поездок между городами

К 2030 году от столицы до Санкт-Петербурга, на автомобиле, можно будет доехать за четыре часа, а до Сочи - за 12

Такие показатели станут достижением проекта «Агрессивное развитие инфраструктуры». Как сообщает ТАСС,  основой проекта станет строительство пяти тысяч километров новых трасс и магистралей.

Более того, сообщается, что работы по данному направлению уже активно ведутся. Например, активно строится новая дорога по маршруту Москва-Казань. После ввода ее в эксплуатацию время на маршрут между двумя городами не будет превышать шести с половиной часов. Планируется создание и прямой магистрали до Екатеринбурга. Сейчас на поездку до этого города в среднем тратится около суток, а новая дорога сократит это время вдвое.

Важное уточнение - все новые дороги будут адаптированы к использованию электрического и беспилотного транспорта. Для достижения целей стратегии необходимо в 2024 году увеличить капитальные вложения в транспорт до 5% от ВВП, или до 7,4 трлн рублей, из которых внебюджетные источники должны привнести 4,4 трлн рублей.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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