Правительство выделило на 42% меньше средств, необходимых на ремонт и содержание федеральных дорог

Правительство России утвердило план «дорожной деятельности» до 2030 года, согласно которому на ремонт и содержание федеральных трасс выделяется 2,48 трлн рублей. Однако, по расчетам, для полноценного финансирования этих работ необходимо ещё 1,73 трлн рублей. Таким образом, покрытие потребности составит лишь 58% от нормативного уровня

Эксперты и представители профильных ведомств уже предупредили о риске деградации дорожной сети. Министерство транспорта и администрация президента подчеркнули, что в условиях дефицита бюджета логично было бы сократить объем новых инфраструктурных проектов и направить больше средств на поддержание существующих дорог.

Несмотря на это, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) не уточнило причины сокращения бюджета на ремонт. В ведомстве отметили, что содержание дорог остается для них приоритетом, наряду со строительством новых. В 2025 году планируется отремонтировать 4,5 тыс. км трасс и перевести 200 км дорог в четырёхполосный формат.