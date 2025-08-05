Правительство выделит 5,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры для электрокаров

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 5,7 млрд рублей на развитие сети зарядных станций для электромобилей. Средства направят на субсидирование закупки оборудования и его технологическое подключение к электросетям. Это решение уже зафиксировано в соответствующем распоряжении кабмина

Напомним, что на эти цели ранее уже правительство уже выделило 3,5 млрд рублей на примерно 2 тыс. быстрых зарядных станций (таких, которые способны восполнить запас батареи за 30–40 минут). Новая волна субсидирования, в рамках нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», позволит запустить еще около 2 тыс. зарядных хабов в ближайшие три года.

По словам Михаила Мишустина, важно обеспечить равномерное развитие зарядной инфраструктуры по всей стране, чтобы владельцы электромобилей могли удобно перемещаться без опасений остаться без заряда. Он подчеркнул, что именно наличие инфраструктуры является ключевым фактором роста интереса к экологичному транспорту.