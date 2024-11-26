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26 ноя 2024

Представлен более мощный Ferrari F8 от Mansory

Представлен более мощный Ferrari F8 от Mansory
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Mansory представило ряд доработок к суперкару Ferrari F8 Spider. Новая версия получила название Tempesta Turchese и отличается развитым аэродинамическим обвесом, а также форсированным V8 до 880 л.с.

В частности, разработчики оснастили автомобиль раздвоенным спойлером, новыми колесными дисками, аэродинамическими накладками на передний бампер, иным диффузором заднего бампера и другими корпусами зеркал заднего вида. Отличается модель также и бело-бирюзовым цветом, который дополняется неокрашенными карбоновыми частями кузовных панелей.

Приводится в движение Ferrari F8 Tempesta Turchese прежним 3,9-литровым V8, мощность которого увеличена с 868 до 880 л.с. Крутящий момент - 960 Нм. Заявленный разгон до “сотни” - 2,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 354 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
mansory

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