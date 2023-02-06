Представлен электрокар с быстросъемными батареями

Китайская марка Rising Auto, входящая в состав автогиганта SAIC, представила электрический кроссовер R7 со съемной батареей

К сожалению, автопроизводитель не приводит никаких подробностей о механизме замены аккумулятора, но с гордостью заявляет, что сделать это можно за две с половиной минуты. Батареи для R7 производит United Auto Battery System (UABS) — совместное предприятие SAIC и CATL.

Что касается силовой установки, то клиент может выбрать либо одномоторную, либо двухмоторную версию кроссовера. В первом случае привод задний, во втором полный. Полноприводный R7 развивает до 544 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, разгоняется с места до 100 километров в час за 3,8 секунды и проезжает на одной зарядке около 600 километров. К сожалению, характеристики моноприводного кроссовера не уточняются.