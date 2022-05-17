Представлен новый G-Class пикап от Brabus

Пикапы в семействе G-Class присутствовали на протяжении нескольких поколений. К сожалению, в третьей генерации производитель решил отказаться от такого типа кузова и сконцентрироваться лишь на обычных внедорожниках. Впрочем, сторонним фирмам это не мешает.

Да, в своем новом проекте по модернизации G-Class ателье Brabus решило превратить машину в пикап – в итоге внедорожнику удлинили раму на пятьдесят сантиметров, спилили часть крыши, сформировали грузовую платформу и установили специальные дуги безопасности, которые, по совместительству, выполняют роль усилителей кузова.

Что касается двигателя, то под капотом Brabus располагается 4,5-литровый турбированный мотор V8, который работает в паре с 9-ступенчатым автоматом. Надо сказать, что машина получилась тяжелой - почти три тонны веса, впрочем, это не мешает ей разгоняться до сотни за четыре с половиной секунды.