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17 май 2022

Представлен новый G-Class пикап от Brabus

Представлен новый G-Class пикап от Brabus

Пикапы в семействе G-Class присутствовали на протяжении нескольких поколений. К сожалению, в третьей генерации производитель решил отказаться от такого типа кузова и сконцентрироваться лишь на обычных внедорожниках. Впрочем,  сторонним фирмам это не мешает.

Да, в своем новом проекте по модернизации G-Class ателье Brabus решило превратить машину в пикап – в итоге внедорожнику удлинили раму на пятьдесят сантиметров, спилили часть крыши, сформировали грузовую платформу и установили специальные дуги безопасности, которые, по совместительству, выполняют роль усилителей кузова.

Что касается двигателя, то под капотом Brabus располагается 4,5-литровый  турбированный мотор V8, который работает в паре с 9-ступенчатым автоматом.  Надо сказать, что машина получилась тяжелой  - почти три тонны веса, впрочем, это не мешает ей разгоняться до сотни за четыре с половиной секунды.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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