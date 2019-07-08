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8 июл 2019

Представлен новый вид гонок - ралли электрических внедорожников

Представлен новый вид гонок - ралли электрических внедорожников

Это событие совпало с презентацией  электрического внедорожника E-SUV Odyssey21 — именно на таких машинах будут выступать все участники соревнований. Они смогут менять обвес, стилизуя болид под серийные модели, а также дорабатывать некоторые технические компоненты

Что касается самих гонок, то чемпионат стартует зимой 2021 года. Он пройдёт в самых экстремальных местах планеты – в Гималаях, пустыне Сахаре, лесах Амазонки и в Арктике.  Если же говорить об автомобиле, то E-SUV Odyssey21 разработан фирмой Spark Racing Technology, а над аккумуляторами трудились в Williams Advanced Engineering – дочерней компании формульной команды Williams.

К слову, двигателей у автомобиля два- по одному на каждую ось.  Общая мощность двигателей составляет 558 лошадиных сил, а с места до 100 км/ч он разгоняется за 4,5 секунды. Масса автомобиля с каркасом безопасности равна 1650 килограммам. 

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