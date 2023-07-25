Представлен обновленный Buick Regal

Американская компания Buick представила рестайлинг седана Regal для китайского рынка

Напомним, что последнее поколение Buick Regal было выпущено в 2017 году и спустя 3 года в США было решено отправить автомобиль в отставку из-за низких продаж. В Китае, напротив, автомобиль продолжает существовать и даже обзавелся небольшим обновлением.

Buick Regal получил новую фронтальную часть и несколько изменений в салоне. Главное, что бросается в глаза - это широкая решетка радиатора, светодиодные фары в форме бумеранга и обновленный логотип компании в виде когтей. Моторная гамма осталась нетронутой. Автомобиль оснащается на выбор из двух бензиновых “турбочетверок”. В первом случае - это мотор объемом 1,5 л. (169 л.с. и 250 Нм.), а во втором - объемом 2,0 л. (237 л.с. 350 Нм). Оба мотора работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - передний.