Представлен обновленный Hyundai Palisade

Степень брутальности во внешнем виде автомобиля стала еще выше, однако технической модернизации с кроссовером не случилось.

Да, «Палисад» по-прежнему будет предлагаться с двумя бензиновыми моторами V6, объемом 3.5 и 3.8 литра. В первом случае мощность агрегата составляет 273 лошадиные силы, а во втором – 291 лошадиную силу. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатым автоматом. Машина предлагается в конфигурациях с передним или полным приводом.

Теперь поговорим о внешности и интерьере. Итак, дизайнеры переработали оформление передней части кузова Palisade: решетка радиатора теперь шире и визуально объединилась с воздухозаборником, размещенные в углах бампера блоки ближнего и дальнего света отныне сделаны угловатыми. Что касается салона, то здесь появился новый 4-спицевый руль, а у цифровой панели приборов улучшилась графика. Из интересных опций стоит отметить вентиляцию для кресел второго ряда и подогрев всех кресел