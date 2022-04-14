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14 апр 2022

Представлен обновленный Hyundai Palisade

Представлен обновленный Hyundai Palisade
Автор фото: фирма-производитель
Степень брутальности во внешнем виде автомобиля стала еще выше, однако технической модернизации с кроссовером не случилось.
Да, «Палисад» по-прежнему будет предлагаться с двумя бензиновыми моторами V6, объемом 3.5 и 3.8 литра. В первом случае мощность агрегата составляет 273 лошадиные силы, а во втором – 291 лошадиную силу.  Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатым автоматом. Машина предлагается в конфигурациях с передним или полным приводом.
 
Теперь поговорим о внешности и интерьере. Итак, дизайнеры переработали оформление передней части кузова Palisade: решетка радиатора теперь шире и визуально объединилась с воздухозаборником, размещенные в углах бампера блоки ближнего и дальнего света отныне сделаны угловатыми. Что касается салона, то здесь появился новый 4-спицевый руль, а у цифровой панели приборов улучшилась графика. Из интересных опций стоит отметить вентиляцию для кресел второго ряда и подогрев всех кресел

При написании новости использовалась информация:
Drom

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