Представлен очень большой электромобиль

С приходом электромобилей мода на гигантские внедорожники возвращается. Triton H - тому пример. У автомобиля гигантские размеры, мощность и запас хода

Сообщается, что гигантский внедорожник будет оснащен аккумуляторной батареей мощностью 200 кВт*ч, от которой питаются четыре электродвигателя — по одному на каждом колесе. Суммарная мощность составит 1500 л.с., а разгон до 100 км/ч будет занимать, по предварительным расчетам, всего 2,9 секунды. Благодаря большой батарее запас хода на одной зарядке будет достигать 700 миль, или 1126 километров. Кроме того, внедорожник сможет буксировать 7-тонные прицепы.

Длина электровнедорожника Triton Model H составит 5689 мм, а ширина — 2057 мм. Благодаря высоте 1879 мм пропорции автомобиля смотрятся вполне гармонично. Кроме того, в салоне с комфортом могут разместиться 8 взрослых пассажиров. Примечательно, что габариты новинки сопоставимы с размерами Cadillac Escalade ESV предыдущего поколения, да и внешне электромобиль чем-то напоминает оного.