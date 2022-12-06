Представлен первый шотландский электромобиль

Да, теперь и в Шотландии есть своя автомобильная промышленность. Спасибо местному стартапу Munro Vehicles, который недавно показал свою первую новинку

Надо сказать, что ребята работают с размахом - они не стали строить какой-нибудь городской микро-автомобильчик, а сразу создали громадный "броневик"! Да, брони здесь никакой нет, но назвать внедорожник, дизайн которого состоит лишь из углов и плоских форм, кроме как предметом военной техники нельзя!

Впрочем, повторимся, предназначение машины - сугубо гражданское. К слову, новинку позиционируют как самый проходимый электромобиль в мире. Munro Mk_1 оснащен двумя электромоторами: первый выдает мощность 220 кВт (295 л.с.), второй — 280 кВт (375 л.с.). Их питает батарея емкостью 61 кВтч или — за доплату — 82 кВтч. Максимальный запас хода на одном заряде — 306 км.