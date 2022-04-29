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29 апр 2022

Представлен самый быстрый беспилотник в мире

Представлен самый быстрый беспилотник в мире
Автор фото: фирма-производитель

Этот гоночный болид, оборудованный искусственным интеллектом, смог разогнаться до 309 километров в час, что является рекордом для транспорта такого класса

Перед вами Dallara AV-21 – разработка гоночной команды Euroracing и PoliMOVE – группы инженеров Миланского технологического института и университета Алабамы. За основу был взят гоночный болид Indy Lights – участника одноименного гоночного чемпионата. Под капотом машины находится двухлитровый турбомотор производства компании Volkswagen, который развивает 450 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с секвентальной 7-ступенчатой коробкой передач.

Что касается электроники, то здесь установлен специальный контроллер с искусственным интеллектом. Также в арсенале беспилотника есть три лидара Luminar Hydra («дальнобойность» — 250 м, общий угол обзора — 360°), шесть камер Allied Vision Mako, радар-детектор Aptiv. Весь этот комплекс подготовлен специально для участия в соревнованиях беспилотных гоночных болидов.

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