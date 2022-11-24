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24 ноя 2022

Представлен суперкар Praga Bohemia

Представлен суперкар Praga Bohemia
Автор фото: фирма-производитель

Маленькие компании, которые занимаются строительством уникальных спорткаров, разбросаны по всему свету. К примеру, в Чехии есть компания Praga, которая недавно показала свой первый продукт – спортивное купе Bohemia

Дизайнеры явно вдохновлялись авиационной или космической тематикой при создании модели – взгляните, скажем, на кабину – на фоне массивного капота и колесных арок она кажется сравнительно маленькой – словно фонарь на фюзеляже истребителя. В целом же машина получила стремительный и приземистый силуэт. К слову, весь кузов выполнен из карбона.

Praga Bohema получила 3,8-литровый V6 от Nissan GT-R. Разумеется, мотор был доработан – установлен новый турбонаддув и титановая выхлопная система, а также произведена перепрошивка ЭБУ. В результате двигатель развивает 700 лошадиных сил и разгоняет автомобиль до первой сотни менее чем за 2.5 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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