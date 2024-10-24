Представлена финальная версия флагманского родстера Plus Six от Morgan

Британская компания Morgan представила “прощальную” версию родстера Plus Six под названием Pinnacle. Такой автомобиль от обычных Plus Six отличается только иным оформлением декора. Всего планируется создать 30 экземпляров ценой от 96 995 фунтов (примерно 12 160 000 рублей)

Главной фишкой Plus Six Pinnacle стали расширенные возможности персонализации. Клиент сможет не только выбрать любой цвет кузова из предложенной палитры, но также лично заказать нужный ему оттенок по образцу. Кроме этого, можно выбрать один из трех вариантов кожаной отделки интерьера: светло-коричневый Fawn, тёмно-коричневый Riviera и голубой Explore. Также внутри есть коврики из натуральной овечьей шерсти, передняя панель из тикового дерева и эксклюзивная прострочка на сиденьях и дверных картах.

Напомним, что Plus Six оснащается рядной турбированной “шестеркой” производства BMW. Мощность - 340 л.с. Крутящий момент - 500 Нм. Заявленный разгон до “сотни” - 4,2 с. Максимальная скорость - 267 км/ч. Комплектуется автомобиль 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод - задний.