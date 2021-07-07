На возрождение легендарного завода и его продукции рассчитывать не приходится, однако некоторые лица не теряют надежды

К ним,например, относится украинский дизайнер Роман Прядко, который не удержался и выложил свое видение будущей модели, сиречь эскиз, на всеобщее обозрение. В целом новинка повторяет оригинал и обликом, и габаритными размерами.

Разумеется, есть и отличия. Так у нового автомобиля Трехдверка получила необычные колесные диски, спойлер и черные пороги. О технических характеристиках Tavria Nova не сообщается. Классическая же "Таврия", будучи родим из восьмидесятых годов прошлого века, оснащалась различными двигателями мощностью от сорока с небольшим до семидесяти одной лошадиной силы, а также механической трансмиссией с пятью ступенями.