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7 июл 2021

Представлена новая "Таврия"

Представлена новая "Таврия"
Автор фото: фирма-производитель

На возрождение легендарного завода и его продукции рассчитывать не приходится, однако некоторые лица не теряют надежды

К ним,например, относится украинский дизайнер Роман Прядко, который не удержался и выложил свое видение будущей модели, сиречь эскиз, на всеобщее обозрение. В целом новинка повторяет оригинал и обликом, и габаритными размерами.

Разумеется, есть и отличия. Так у нового автомобиля Трехдверка получила необычные колесные диски, спойлер и черные пороги. О технических характеристиках Tavria Nova не сообщается. Классическая же "Таврия", будучи родим из восьмидесятых годов прошлого века, оснащалась различными двигателями мощностью от сорока с небольшим до семидесяти одной лошадиной силы, а также механической трансмиссией с пятью ступенями.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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