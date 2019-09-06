Представлена очень злая Alpine A110

Машина, правда, для дорог общего пользования не предназначена вовсе, зато новому спорткару открыта дорога в ралли, куда Alpinе стремится попасть

Alpine A110 Rally построена при участии команды Signatech на облегченном шасси асфальтовых моделей, но при этом обзавелась более энергоемкой подвеской с трехпозиционными амортизаторами и усиленными тормозами Brembo. Мотор, классический 1.8 турбо, был «раскочегарен» до 300 лошадиных сил, а в паре с ним работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач с дифференциалом на задней оси. Кстати, полным приводом машину обделили.

Любопытно, что свои раллийные машины французы будут продавать частным командам и гонщикам-энтузиастам, однако свою собственную заводскую команду компания возрождать не спешит. Напомним, что марка Alpine при поддержке компании Renault начала выступать в раллийных гонках еще в конце 60-х годов прошлого века, добившись к середине 70-х серьезных успехов, включая пару чемпионских титулов.