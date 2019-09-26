Превысил скорость? Постой, отдохни

Знаете, превышение скорости- это общемировая проблема, только в разных частях света с ней борются по-разному. Кто-то делает это с помощью штрафов, а кто-то поступает нетривиально и креативно

Собственно, в Эстонии придумали новый способ наказывать водителей, которые нарушают скоростной режим. Им предлагают вместо оплаты штрафа немного постоять на обочине, чтобы успокоиться. Так, за превышение скорости до 20 километров в час отдыхать придется 45 минут, а за превышение от 21 до 40 километра в час — 60 минут. А вот за более существенное превышение все же придется оплачивать штраф из своего кошелька.

Не верится, однако местные власти сообщают, что эта мера оказалось, внезапно, эффективной. Дело в том, что большую часть нарушителей гораздо больше раздражает не сама необходимость оплачивать штраф, а то время, которое они тратят на оформление протокола, поскольку оплату штрафа они воспринимали примерно так же, как оплату коммунального платежа или счета за телефон. А тут, пожалуйста, постой при всем честном народе. К слову, многие нарушители признались, что не хотят встретить в это время знакомых, поскольку испытают чувство неловкости.