Президент России назвал запуск "Москвича" сложной задачей

В ходе конференции конкурса "Лидеры России" президент России, Владимир Путин, дал оценку российскому автопрому.

Для начала глава государства высоко отозвался о машинах Aurus, назвав их привлекательными автомобилями. Были и разговоры о судьбе завода "Москвич" в Москве - «Это вызов непростой. Вся страна ждет результатов нашей работы. Без преувеличения, так и есть», — заявил президент.

Отметим, что недавно автомобильные эксперты высказались на предмет цен на будущую продукцию столичного предприятия. Стоимость «Москвича» в базовом исполнении окажется в диапазоне от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Его прогноз базируется на нынешних ценах на китайские и корейские машины: кроссоверы из КНР в среднем стоят два миллиона рублей