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4 мар 2021

Президент России призвал бороться с пьяными водителями

Президент России призвал бороться с пьяными водителями

Выступая на коллегии МВД, глава Государства призвал бороться с пьянством за рулем.

Владимир Путин  попросил продолжать снижать смертность на дорогах, сконцентрировавшись на трех главных точках - борьбе с нарушителями скорости, с пьяницами за рулем и обеспечению безопасности пешеходов. Также президент положительно оценил внедрение новых камер и развитие систем видеофиксации в целом.

"Во многом благодаря принятым мерам за последние семь лет на дорогах стало меньше аварий", - отметил Владимир Путин. Сокращается смертность в результате ДТП - в прошлом году практически на 5 процентов" -  приводит слова президента Российская газета.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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