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4 апр 2019

Президент США убивает национальный автопром

Президент США убивает национальный автопром

Производство автомобилей в США может остановиться, если Дональд Трамп закроет американо-мексиканскую границу

CNN сообщает, со ссылкой на заявление вице-президента по промышленным, трудовым и экономическим вопросам Центра автомобильных исследований Кристиана Джичека, что  примерно 16% всех автозапчастей, используемых в США, производится в Мексике. Это означает, что большинство автомобилей, выпускаемых в Соединенных Штатах, делаются из немалого количества мексиканских запчастей, и конвейеры могут остановиться в течение недели, если поставки из Мексики прекратятся.

Автомобильная промышленность США импортирует из Мексики запасных частей на сумму 59,4 млрд. долларов. При этом экспорт комплектующих на сборочные предприятия южного соседа составляет 32,5 млрд. долларов. Поэтому закрытие американо-мексиканской границы может нанести серьезный ущерб экономике страны. Президент Американского совета по автомобильной политике Мэтт Блант так и заявил - закрытие границы нанесет ущерб экономике США: «Любые действия, которые останавливают торговлю на границе, будут вредны для экономики США и, в частности, для автомобильной промышленности. Доступ к рынку Мексики и интеграция в Северной Америке имеют решающее значение для операций в США», — сказал он.

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При написании новости использовалась информация:
За рулем, Российская газета

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