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20 сен 2018

Продать Ягуар или Лэнд Ровер можно не выходя из дома

Продать Ягуар или Лэнд Ровер можно не выходя из дома

Хорошая новость для российских владельцев Jaguar и Land Rover. Теперь можно выгодно продать свой автомобиль, не совершая перемещений в пространстве

Компания JLR запустила в России новый сервис по организации аукционов по продаже машин с пробегом.

Условия нового сервиса предоставляют право бесплатно выставить машину на аукцион. Предложение находится в системе 24 часа. В течение этого времени дилеры, заинтересованные в приобретении машины делают свои предложения. Владелец выбирает любое из них, исходя из цены и других предлагаемых условий. После этого совершается сама сделка.

Для выставления авто на торг нужно зарегистрироваться на российском сайте Ленд Ровер или Ягуар, заполнить требуемые формы, предоставить скан копии документов, фотографии транспортного средства.

Пока в аукционах могут принимать участие в качестве покупателей только дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга. В недалёком будущем JLR обещает расширить возможности системы, допустив к участию региональные дилерские сети.

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