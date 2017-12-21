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21 дек 2017

Продажи электромобилей в России выросли на треть

Продажи электромобилей в России выросли на треть

Продажи электромобилей за первые 11 месяцев этого года на российском рынке выросли на 30%. Правда, в количественном измерении цифра выглядит довольно скромной: всего 82 штуки. Впрочем, большинство из проданных машин: дорогие электрокары Tesla, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей.

Самым популярным электромобилем в России является Tesla, на долю которой приходится почти 70% от общего объема рынка. За 11 месяцев россияне приобрели 56 электрокаров Tesla, в том числе 42 кроссовера Model X и 14 седанов Model S, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Кроме того, россияне приобрели 22 электрокара Nissan Leaf, три новых Renault Twizy и один Mitsubishi i-MiEV.

Сегодня на официальном рынке представлены лишь электромобили Renault Kangoo Z.E. и Twizy. Причем компания не продает их, а передает в лизинг на условиях долгосрочной аренды. Однако в следующем году на наш рынок может выйти Nissan Leaf второго поколения. Не исключено, что и Tesla обзаведется собственным дилерском центром в России.
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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