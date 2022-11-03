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3 ноя 2022

Продажи новых автомобилей обрушились на 63 процента

Продажи новых автомобилей обрушились на 63 процента

Несмотря на некоторый рост российского рынка продажи автомобилей в сравнении с прошлым годом все равно находятся в стагнации

Как сообщает «Автостат», в октябре 2022 года россияне приобрели 43,3 тысячи легковушек, что на 63 процента меньше, чем в том же месяце 2021-го, и на 2,4 процента ниже показателя сентября.

Любопытно, но почти 40 процентов всех купленных в октябре новых легковых автомобилей – это Lada. Продажи российского концерна составили 17 113 экземпляров, что на 24,1 процента меньше, чем удалось реализовать в октябре 2021 года. На втором месте по объемам продаж находится Haval с результатом 4316 штук. К слову, здесь наблюдается рост на 8 процентов – в сравнении с прошлым годом.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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