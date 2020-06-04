Продажи новых машин в России в мае упали вдвое

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в мае 2020 года в России было продано 63 033 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля — на 51,8% меньше, чем в мае 2019-го. Однако этот результат выше продаж в апреле больше чем в полтора раза. Всего с января по май реализовано 478 135 машин (минус 25,7%)

«В этом месяце мы вновь наблюдаем значительное снижение продаж новых автомобилеи? — на 51,8% по сравнению с маем 2019 года, что неудивительно, так как автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца. Технические центры смогли возобновить работу, и, соответственно, поток клиентов начал понемногу расти. Мы рассчитываем, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничении? на большеи? части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устои?чивость дилерскои? сети. Реализация первого пакета мер государственнои? поддержки будет способствовать постепенному восстановлению рынка во втором полугодии», — считает Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителеи? АЕБ.

Продажи лидера — Lada — сократились меньше, чем по рынку в целом, только на 46%. Если учесть суммарные продажи с моделью Niva (которая всё ещё выпускается под брендом Chevrolet), то результат окажется ещё чуть позитивнее — минус 44,8%, 16 663 проданные машины. По итогам пяти месяцев суммарный сбыт достиг отметки 110 375 тысяч штук (минус 27,6%).

Спрос на автомобили Kia и Hyundai сократился сильнее — на 59 и 57% соответственно. Продажи обоих брендов вместе в абсолютных показателях оказались слабее, чем у Лады. Во многом, сильная просадка получилась из-за того, что дилеры столичного региона, на который приходится львиная доля продаж концерна, вернулись к работе только в последнюю неделю мая (в Подмосковье) и в начале июня (в Москве).